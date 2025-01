Ilgiorno.it - Banconote destinate al macero riutilizzate. Sotto accusa due dipendenti Mondialpol

Un totale di 65mila euro, indi vario taglio, macchiate in seguito all’esplosione delle buste che le contenevano. Denaro per il quale Placido Pacileo, 48 anni, e Maria D’Alba, 43 anni, entrambi di Fenegrò eVedetta2 di Como, sono stati raggiunti da una richiesta di rinvio a giudizio con l’di peculato. Le indagini, affidate alla squadra di polizia giudiziaria della Polizia Stradale di Como, erano partite dalla spendita di alcuneda 50 euro macchiate di inchiostro, tagliate e ricomposte come un puzzle, denunciata da Autostrade per l’Italia. Procedendo a ritroso, gli investigatori avevano scoperto che alcuni mesi prima era stata segnalata l’esplosione di due buste contenenti denaro,agli uffici postali, per un totale di 65mila euro, i cui dispositivi di sicurezza, come avviene abitualmente, le avevano macchiate di inchiostro colorato per renderle inutilizzabili.