Avellino – I Carabinieri denunciano un 55enne per falsità materiale e sequestrano un furgone con targa falsa

Fermato alla guida di unradiato:denunciato peradNel pomeriggio di ieri, idella Sezione Radiomobile della Compagnia dihanno denunciato undi origini romene per “commessa dal privato“.Durante un controllo effettuato nel capoluogo irpino, l’uomo è stato fermato alla guida di un. Dai successivi accertamenti, è emerso che il mezzo era stato radiato dalla circolazione per intestazione fittizia e che laapplicata apparteneva a un altro veicolo, intestato sempre al.Ilè stato sequestrato ai fini della confisca e l’uomo deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di.L'articolo– Iunperunconproviene da Punto! - Il web magazine.