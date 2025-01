Agi.it - Australian Open, Zverev è il primo finalista. Sinner in vantaggio 1-0 su Shelton

AGI - Alexanderè ildegli. Il tennista tedesco, numero due del mondo e del seeding, ha battuto l'ex numero 1 Novak Djokovic, che si è ritirato dopo aver perso ilset al tie break (7-5). Il dieci volte vincitore dell', infatti, ha iniziato la partita con una vistosa benda sulla coscia sinistra, dopo l'infortunio patito mercoledì nei quarti di finale contro Carlos Alcaraz. Controil 37enne serbo è arrivato fino al tie-break delset, perdendolo 7-5, quindi ha rinunciato a proseguire. L'incontro è durato 70 minuti. Il tedesco attende in finale il vincitore della semifinale tra Jannike Ben, in campo sulla Rod Laver Arena. L'americano, 22enne di Atlanta, giustiziere prima di Musetti e poi di Sonego, è alla seconda semifinale Slam dopo quella persa agli Us2023, anno in cui ha colto anche l'unica vittoria sull'azzurro, a Shanghai, prima di perdere i quattro successivi confronti.