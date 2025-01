Lapresse.it - Australian Open: finale Sinner-Zverev in chiaro sul Nove

Roma, 24 gen. (LaPresse) – “Ladell’verrà trasmessa insudomenica 26 gennaio dalle 9:30 in diretta da Melbourne Park. Sarà la terzaSlam di Jannik, campione in carica in Australia e vincitore dell’ultimo US”. Così l’emittente di Discovery in una nota. “Jannik– si legge ancora – affronterà il numero 2 del ranking ATP Alexander, anch’egli alla sua terzaSlam, ma sconfitto nei suoi due precedenti da Dominic Thiem (US2020) e Carlos Alcaraz (Roland Garros 2024). Il match sarà in diretta simulcast su Eurosport 1 e live streaming su Discovery+. Il match sarà anticipato dal prepartita con tutti i più noti volti del tennis di Eurosport – Boris Becker, Jim Courier, John McEnroe, Mats Wilander campioni Slam e autorevoli opinionisti – e commentato da Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi.