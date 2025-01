Lanotiziagiornale.it - Aspettando il condono Salva-Milano, scatta il processo per la maxi-torre

Mentre a Roma il contestatissimo disegno di legge delsi è perso tra le nebbie del Senato (e trai i giustissimi dubbi di una parte del Pd), nella capitale lombarda i nodi vengono al pettine. Ieri infatti la gup Teresa De Pascale ha rinviato a giudizio per abusi edilizi otto fra costruttori, architetti, funzionari e dirigenti del Comune per la realizzazione della ‘’, un grattacielo di 82 metri per 24 piani edificato via Stresa 22.E’ il primoper l’urbanistica fantasiosa di, ma le inchieste sono oltre 20L’immobile, affacciato su piazza Carbonari, era stato autorizzato con una semplice Scia, essendo stato definito come “ristrutturazione edilizia”, dopo la totale demolizione e ricostruzione dei due edifici precedenti, rispettivamente da 2 e 3 piani. Meraviglie dell’edilizia milanese.