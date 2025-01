Fanpage.it - Arriva la telecamera che capisce se usi il telefono alla guida: dove è installata e come funziona

Il Comune di Agliana è uno dei primi in Italia a instre un dispositivo di ultima generazione che attraverso fotocamere e Intelligenza artificiale può individuare il conducente che utilizza lo smartphone o i veicoli in cui non sono adeguatamente indossate le cinture di sicurezza.