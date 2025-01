Anteprima24.it - Arrestato figlio boss ucciso, era evaso dal carcere minorile di Airola

Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia di Stato ha, in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti, Gennaro De Martino, di 27 anni, poichè condannato alla pena di 4 anni 2 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, porto di armi e oggetti atti ad offendere, lesioni e resistenza pubblico ufficiale, commessi da minorenne. E’di Salvatore, soprannominato “cap e guerr”in un agguato camorristico avvenuto nel quartiere Ponticelli l’11 agosto 2021, con precedenti per reati associativi di stampo camorristico e da considerarsi, al momento del suo omicidio, contiguo al clan De Lucaa operante nel Lotto 0 di Ponticelli. Gennaro De Martino era latitante dal 2023 quando durante un periodo di detenzione presso ildi(Benevento) il 25 ottobre di quell’anno eradalla casa circondariale praticando un foro nel muro della sua camera di pernottamento.