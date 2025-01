Vanityfair.it - Arabella Kushner, che attinge al guardaroba di mamma Ivanka Trump

Leggi su Vanityfair.it

La tredicenne ha le idee chiare su chi è il modello al quale ispirarsi in fatto di moda, ossia: infatti già ha iniziato a prendere in prestito i vestiti della, come un cappotto a quadri griffato Suzannah London