Anziane trovate morte a Roma, tac e test tossicologici sui corpi delle due sorelle

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Per svelare il mistero sulladueGammieri di 93 e 87 anni –senza vita nell'appartamento dove vivevano in via dei Dardanelli in zona Prati a-, è in corso l'autopsia presso l'Istituto di Medicina Legale del Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. L'esame è necessario per rilevare segni .