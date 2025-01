Anpi Milano ‘da comunità ebraica accuse di antisemitimo ridicole’

Leggi su Imolaoggi.it

ROMA, 24 GEN – “Accusarci di antisemitismo è un po’ ridicolo, verrebbe quasi da ridere”. Con queste parole il presidente dell’di, Primo Minelli, replica alla decisione delladi non partecipare all’incontro con gli studenti organizzato dall’associazione dei partigiani in occasione del Giorno della Memoria. “Noi non prendiamo ordini da nessuno e.