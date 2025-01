Ilpescara.it - Annullato il musical "Mare fuori": i biglietti saranno rimborsati

Leggi su Ilpescara.it

lo spettacolo di lunedì 17 febbraio a Pescara. Per motivi tecnico-logistici lo spettacolo “Il” previsto al Palasport Giovanni Paolo II non si terrà.È possibile richiedere il rimborso del biglietto sui circuiti di vendita utilizzati in fase di acquisto entro e non.