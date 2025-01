Davidemaggio.it - Amici: anticipazioni puntata di domenica 26 gennaio 2025

E’ stata registrata oggi pomeriggio la sedicesimadi24, in onda su Canale 526alle 14. Ecco chi sono gli ospiti e come sono andate le sfide e le gare previste.sedicesima24: gli ospitiMaria De Filippi ha accolto in studio, in veste di ospite musicale, il duo Benji e Fede. In qualità di giudici sono invece stati chiamati, tra gli altri, Fred De Palma ed Enrico Nigiotti per il canto e Fabrizio Mainini per il ballo.sedicesima24: le sfide e le gareDurante la registrazione – secondo quanto anticipato daNews – il cantante Deddè e il ballerino Dandy hanno sostenuto e vinto le loro sfide, confermando il banco nella scuolaPer quanto riguarda le gare, invece, per il canto si è piazzata al primo posto di nuovo Antonia (ultimo, dunque in sfida, complice una penalità è Nicolò), mentre per il ballo – orfano di Alessio, costretto al ritiro – è risultata prima ancora Chiara (fanalino di coda, quindi a rischio, Giorgia).