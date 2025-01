Lanotiziagiornale.it - Altra stangata in arrivo sui carburanti: aumentano le accise per il diesel

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Le promesse, si sa, servono più per attrarre voti che per essere mantenute. Come nel caso della promessa della destra di tagliare, se non addirittura azzerare, lesui. Che invece aumenteranno, almeno sul. Le commissioni Finanze di Senato e Camera hanno dato il via libera al parere che comporterà un aumento dellesul gasolio tra 1 e 2 centesimi, con l’obiettivo di riallinearle a quelle sulla benzina. La speranza, come sottolineano dalla maggioranza, è che almeno scendano lesulla benzina, ma la certezza non c’è.Il decreto interministeriale per adeguare ledie (forse) benzinaAnche perché il decreto interministeriale che adotterà questa misura – senza passare per il Parlamento – prevede “un tendenziale riavvicinamento” tra 1 e 2 centesimi, con risorse che verranno destinate al trasporto pubblico locale.