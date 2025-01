Laverita.info - «Almasri è stato espulso perché pericoloso»

Il ministro Matteo Piantedosi in Senato: «L’arresto non èconvalidato e l’ho mandato via per motivi di sicurezza del Paese». Antonio Tajani: «L’Aja non è il verbo». Critiche da sinistra.