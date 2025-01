Lidentita.it - Alleanze e identità: la ricetta di Bevilacqua per il futuro delle pmi

Leggi su Lidentita.it

Le pmi devono ripartire dal coraggio, dalla consapevolezza di sé e del fatto che occorre fare squadra, senza per questo perdere la propria, per resistere e restare al centro del mercato del. Al tempocrisi energetiche,minacce legate ai dazi e al ritorno del protezionismo in un mondo che, comunque, si .: ladiper ilpmi L'