Quicomo.it - Allarme incendio alla stazione San Giovanni di Como

Leggi su Quicomo.it

Sandipoco prima delle ore 19 del 24 gennaio 2024. I vigili del fuoco sono dovuti accorrere per la segnalazione di un principio di rogo che avrebbe interessato l'area sopra al bar della. Per ora non si conoscono né l'entità dell'né.