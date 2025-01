Davidemaggio.it - Alessio Di Ponzio deve lasciare Amici

Ritiro per infortunio ad. Dopo essersi fatto male a lezione,Di, ballerino di Emanuel Lo, è stato infatti costretto ail programma.In seguito all’infortunio – trasmesso nella striscia quotidiana in onda oggi su Canale 5 –si è sottoposto ad alcuni accertamenti, che hanno evidenziato la necessità di ricorrere ad un intervento chirurgico. Esito che l’allievo ha appreso direttamente da Maria De Filippi:Ti dico che ci vediamo l’anno prossimo. Mi dispiace, però bisogna che ti operi e poi hai sette settimane di fermo prima di riappoggiare il piede.Incredulo perché “non mi aspettavo che la situazione fosse così grave“,ha incassato il colpo, prima di scoppiare in lacrime:Io ho seguito il programma e quando sono successe cose del genere pensavo: ‘Semmai arriverò, spero che non mi capiti mai’.