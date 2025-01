Inter-news.it - Adams trascina il Torino e torna a vincere! Cagliari nuovo stop

Ilsi impone con un netto 2-0 sulnell’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A, ritrovando il successo casalingo che mancava da quasi tre mesi.VITTORIA DOPO TRE MESI – Una vittoria che rilancia le ambizioni dei granata, ora a quota 26 punti, e condanna i sardi a rimanere fermi a 21, sempre in lotta per la salvezza. La squadra di Vanoli parte subito con il piede giusto, mettendo sotto pressione ilsin dai primi minuti. L’equilibrio si spezza già al 6’: Vlasic serve Ricci sulla destra, il centrocampista arriva sul fondo e confeziona un assist perfetto per Che, che con una girata sotto la traversa supera un incolpevole Caprile. Il vantaggio galvanizza il, che continua a spingere alla ricerca del raddoppio. Caprile si dimostra decisivo in diverse occasioni, negando il gol prima a Vlasic e poi a Karamoh con interventi di grande reattività.