Genovatoday.it - Accoglienza: è arrivata l'Ocean Viking con 43 migranti, lo sbarco a Ponte Colombo

Intorno a mezzogiorno di venerdì 24 gennaio l', nave della ong Sos Mediterranée, ha attraccato a, scortata dalle motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza. A bordo ci sono 43 persone, in prevalenza uomini, salvate in mare nei giorni scorsi in mare.