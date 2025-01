Anconatoday.it - Abusi sulla nipotina di 9 anni, zio va in carcere: deve scontare sette anni per violenza sessuale

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA - La bimba aveva 9quando lo zio avrebbe approfittato del dormiveglia per intrufolarsi nel suo letto e molestarla sessualmente. Non un caso isolato ma in più occasioni glisi sono consumati. Dopo tre sentenze di condanna peraggravata, l’ultima in Cassazione.