26 gennaio domenica ecologica, tutto ciò che c'è da sapere.

Cammini giubilari protagonisti delladel 26, con l’evento I cammini verso Roma che vedrà la partecipazione di centinaia di camminatori lungo i tre principali itinerari giubilari.Previsto il blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore nella ‘Fascia Verde’ con le modalità che sono indicate nell’ORDINANZA n. 14 del 23.01.2025. Lo stop al traffico è previsto dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19. Il termine del divieto è anticipato di un’ora e mezza per permettere ai tifosi di raggiungere lo stadio Olimpico dove è in programma la partita Lazio-Fiorentina.Sono esentati dal divieto i veicoli ibridi ed elettrici, autoveicoli a benzina Euro 6, a GPL o metano Euro 3 e successivi, ciclomotori Euro 2 e motocicli Euro 3 e successivi. Nel TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA tutte le deroghe previste.