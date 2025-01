.com - Zucchero – Sugar Fornaciari, il film documentario presto su Amazon Prime

Leggi su .com

Il, con la regia di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano, sarà finalmente disponibile anche suDopo essere stato presentato con grande successo alla Festa del Cinema di Roma, acclamato in Nord e Sud America e nei Paesi di madrelingua inglese, proiettato nei cinema di Austria e Germania e in vari festival internazionali, dall’1 febbraio il, con la regia di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano, sarà finalmente disponibile anche su! Un racconto straordinario attraverso le parole dell’artista e quelle dei suoi colleghi e amici come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici.