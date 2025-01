Firenzetoday.it - Zia Caterina: “Non abbiate paura, non mollo. E ho un sogno per i miei 60 anni”

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayPer la prima volta quest'anno ha fatto il suo ingresso a Pitti, nella cosiddetta 'stanza dei bottoni', “E mi ha fatto tanto piacere” ammette.Bellandi, meglio nota come Zia, la tassista più famosa di Firenze è come al.