Zenga | Inter e Milan simili di misura con due perle da fuori classe!

Il gol di Lautaro Martinez basta all’per battere in trasferta lo Sparta Praga. Come quello di Rafael Leao alper uscire vittorioso contro il Girona. Al termine delle sfide di Champions League Waltercommenta i due attaccanti delleesi.LE DUEESI – Walter, ospite della trasmissione di TV8 per commentare le gare della settima giornata di Champions League, si sofferma sui due leader di. Dopo i gol vittoria contro Sparta Praga e Girona, l’ex portiere su Lautaro Martinez e Rafael Leao dichiara: «Quello di Lautaro Martinez è un gran gol, da punta vera. D’altronde abbiamo visto le dueesi fare entrambe 1-0 con duedi due dei loro giocatori più importanti. In unonel tiro al volo, nell’altro grande controllo, dribbling e palla sotto la traversa.