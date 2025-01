Trentotoday.it - Writer anti Meloni in città: era un insegnante. E girava armato

Leggi su Trentotoday.it

incappucciato per le vie della, addosso gli hanno trovato oggetti che possono fare davvero molto male e, come se non bastasse, è stato pure individuato come l’autore di alcune scritte offensive in(una delle quali in inglese) contro il presidente del Consiglio Giorgia