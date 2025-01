wikipedia Imprenditore Guido Presta Novara | arresto cardiaco in ambito sportivo

Leggi su Citypescara.com

L’inè un fenomeno raro, ma quando si verifica, può avere conseguenze drammatiche se non affrontato tempestivamente. La consapevolezza e la preparazione sono fondamentali per proteggere atleti e appassionati, garantendo interventi rapidi ed efficaci in situazioni critiche. Attraverso questo articolo, analizziamo cause, prevenzione e il ruolo delle tecnologie salvavita.Cos’è une Come si Manifesta?Unè una condizione in cui il cuore smette improvvisamente di pompare sangue al corpo a causa di un problema elettrico. Questo evento, che si distingue dall’infarto miocardico, può verificarsi anche in persone apparentemente sane, inclusi atleti professionisti e dilettanti.In, l’è spesso collegato a condizioni sottostanti come aritmie, cardiomiopatie o anomalie congenite non diagnosticate.