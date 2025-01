Oasport.it - Volley femminile, Chieri e Roma volano in semifinale di Challenge Cup

si sono qualificate alle semifinali dellaCup di, la terza competizione europea per importanza. Le piemontesi hanno sconfitto il Benfica per 3-0 (25-16; 25-16; 25-22) dopo aver già trionfato per 3-1 in casa della formazione portoghese, mentre le capitoline si sono imposte per 3-1 (25-13; 25-17; 14-25; 25-23) contro lo Charleroi dopo l’affermazione per 3-0 ottenuta in Belgio un paio di settimane fa.Le due formazioni italiane proseguono così la propria avventura continentale:incrocerà la vincitrice del confronto tra le turche del Galatasaray Istanbul e le greche dell’Olympiakos, mentreè attesa dalle tedesche del Potsdam. Si potrebbe assistere a un atto conclusivo all’insegna del tricolore per l’assegnazione del trofeo.è stata guidata dalla bomber Lucille Gicquel (14 punti) e dalla centrale Katerina Zakchaiou (13 punti, 4 muri), in doppia cifra anche il martello Avery Skinner (10) affiancata in reparto da Anne Buijs (8).