Firenzetoday.it - Vetrina antiquaria a Scandicci

Leggi su Firenzetoday.it

Come ogni quarta domenica del mese, domenica 26 gennaio 2025 torna a". Un appuntamento da segnare sul calendario per tutti gli appassionati dito e non solo. In Piazza Matteotti sarà possibile trovare numerosi stand con oggetti di vario tipo come mobilio.