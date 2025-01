Ilrestodelcarlino.it - Verona blinda il bomber Keita

il. È di ieri la notizia del prolungamento del contratto da parte di, l’opposto del Mali in forza alla Ranae capocannoniere della SuperLega. L’attaccante classe 2001 ha firmato fino al 2027. Un accordo importante anche perché iniziavano a circolare voci di offerte da capogiro per strapparlo agli scaligeri. Vero che nel volley, forse ancor più che in altri sport di squadra, i contratti si rispettano poco, ma questa firma teoricamente toglie ildal mercato. Da quando nel 2022 è venuto in Italia, "l’Aquila del Mali" ha giocato 80 partite realizzando 1.252 punti con la bellezza di 17 premi Mvp. Attualmente comanda la classifica dei best scorer del campionato con 375 timbri. Il prolungamento conferma le ambizioni diche nella prossima stagione dovrebbe poter contare in regia sull’ex Lube Christenson e si sarebbe garantita l’opposto Darlan De Souza.