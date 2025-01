Ilgiorno.it - Valdidentro, paura per una bambina di 9 anni travolta da auto "impazzita"

(Sondrio), 23 gennaio 2025 –poco prima delle 8 stamane in via dei Forni a Premadio, frazione di. Qui, probabilmente a causa del fondo stradale innevato, una donna ha perso il controllo della propria, che ha iniziato a girare su se stessa e nella corsa ha urtato con la parte anteriore unadi soli 9che si stava recando a scuola. Sul posto in codice rosso si è subito portata un'medica che ha prestato le prime cure alla piccola, poi trasportata al vicino ospedale Morelli di Sondalo. Laha rimediato una brutta frattura a una gamba, con ferita aperta, ma fortunatamente le sue condizioni sono discrete e soprattutto non è in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri.