Lanazione.it - "Vado a vivere con me", Jonathan Canini diventa grande

Cinquanta serate in 18 mesi, quasi tutte sold out e con decine di raddoppi di data, uno spettacolo che ha divertito ed entusiasmato 30mila spettatori e che adesso si avvia verso il trionfale rush finale. Ultimi appuntamenti per(nella foto) e il suo esilarante "con me". Un cult di quell’ironia tutta toscana di cuiè epigono. Oggi alle 21 al Teatro Corsini di Barberino di Mugello e ci tornerà il 7 marzo, visto che il primo appuntamento è esaurito in prevendita da settimane. Cucinare, impostare la lavatrice, stirare e accendere il riscaldamento. Scene di vita quotidiana che possonore incubi se. è la prima volta. Con "con me"trasforma l’esperienza in uno show, scritto insieme a Walter Santillo, che cura anche la regia.