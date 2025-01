Lanazione.it - Unica Authority ligure: la Spezia dice no

Accorpare il porto spezzino con quello genovese: il consiglio comunale dellaesprime parere negativo e vota compatto il proprio no. L’idea di un’autorità di sistema portuale, che era stata proposta dal presidente della Liguria Marco Bucci già in campagna elettorale, non ha trovato accoglimento da parte del consiglio comunale spezzino che di essere unito a Genova proprio non la intende. Per l’Autorità di sistema portuale del marorientale, in cui da tempo è presente anche il porto di Marina, sarà dunque mantenuta una certa autonomia. Alemno secondo le indicazioni del consiglio della. Nella mozione presentata in consiglio, con un documento approvato direttamente con voto unanime, è stata messa in risalto l’ottima capacità operativa dello scalo spezzino durante tutto l’anno.