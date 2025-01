Piperspettacoloitaliano.it - Un Passo dal Cielo 8 anticipazioni quarta puntata del 30 gennaio 2025, trama episodio “Il Figlio del Cielo”

Undaldi giovedì 30Siamo esattamente a metà dell’ottava stagione di Undal, la fiction di Rai 1 ambientata sulle alpi spettacolari di San Vito di Cadori. Protagonisti come sempre, Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello, rispettivamente nei panni di Vincenzo e Manuela Nappi. I prossimi episodi si intitolano Ildelsuddiviso in Parte 1 e Parte 2. A seguire, ledelladi Undal8 in onda il 30.Il riassunto dellaprecedenteIn una radura tra i boschi giace una ragazza, Marta Ferrara. Un veleno l’ha fatta crollare in un sonno profondissimo. Vincenzo e Manuela scoprono che Marta viene da una famiglia che coltiva erbe medicinali, ma a quanto pare i segreti che sindano da generazioni sono caduti nelle mani sbagliate.