Ultime Notizie Roma del 23-01-2025 ore 19 | 03

dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrari demolizioni di un’apertura nella sua prima intervista da presidente Donald Trump torna difendere i rivoltosi del 6 gennaio ad accusare la commissione di indagine poi sicura se non avessi vinto gli Stati Uniti sarebbero stati terzi Putin e di patteggiare mettere fine a questa guerra ridicola te non ci sarà un accordo a breve con l’Ucraina sotto Lina non avrò scelta che imporre dazi e sanzioni contro la Russia il mio presidente americano di Lancia La minaccia adatti anche per la Cina e Unione Europea con Bruxelles che prepara la nuova reazione anti Stati Uniti Niente di nuovo come credo io andiamo in Austria è stato arrestato nella sua villa di Facebook il magnate più le terre ne vengo che si trova nel centro del crac miliardario del tuo gruppo sigla Il Daytona quarantasettenne indagato in 4 paesi tra cui l’Italia lo scorso dicembre la procura aveva chiesto il tuo resto male Torrita Austria che avevano rifiutato tale provvedimento visto che vengo è cittadino austriaco conflitto in Ucraina in russo sul zaporizhia Colpita da missile droni almeno 12 26 fa sapere il presidente ucraino zielinsky abbiamo bisogno di più sanzioni contro la Russia di più sistemi di difesa aerea per proteggere le nostre città Intanto in Ucraina Si indaga su un traffico presunto di armi e munizioni perlopiù militari russi ci sono già state oltre 1000 perquisizioni torniamo in Italia un gruppo di circa 70 tifosi spagnoli del Real Sociedad è stato aggredito da una trentina di Ultras laziali in un locale ieri sera adov’è questo Olimpico si aprono le due squadre 9 persone sono state accoltellate un ricoverato in prognosi riservata ma non occorrerebbe pericolo di vita per altri prognosi di trenta e 12 giorni gli aggressori Fuggite l’arrivo della polizia non devi darmi rudimentali come martelli e bastoni alcuni sono già stati identificati in corso l’acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza cittadina un’ultima notizia in chiusura il DDL sul nucleare delle Ministero dell’Ambiente di Palazzo Chigi chiede di adottare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge decreti legislativi che regolino la produzione di energia da Fonte nucleare sostenibile ti regoli non si legge anche la disattivazione Lo smantellamento degli impianti esistenti la gestione dei rifiuti radioattivi la ricerca e lo sviluppo e l’utilizzo dell’energia da fusione era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news e tornano la prossima In collaborazione con Agenzia Italia Stampa