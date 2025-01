Fanpage.it - Uccise la mamma a calci e pugni, la testimone: “Mi disse che voleva togliere i soldi al figlio”

Si trova a processo Ruben Andreoli, ex magazziniere di 46 anni che il 15 settembre del 2023 ha ucciso ala madre Nerina Fontana nel suo appartamento di Colombare di Sirmione (Brescia). La cognata della donna: "Aveva paura che il figlio e la nuora gli portassero via tutti i, le controllavano il conto in banca"