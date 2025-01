Tv2000.it - Trump minaccia Putin: pace o sanzioni

Il Cremlino fa sapere che non vede nulla di nuovo nelle minacce di Donalddi imporre nuovee dazi alla Russia se non metterà fine al conflitto in Ucraina. Lo ha detto il portavoce Peskov, sottolineando che già durante il suo primo mandato“è stato il presidente che più spesso ha fatto ricorso a metodi sanzionatori”.Servizio di Andrea DomaschioTG2000.