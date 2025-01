Feedpress.me - Trump insiste: "Kiev vuole un accordo, vedrò Putin. L’Ue ci tratta male, presto contromisure"

Leggi su Feedpress.me

Donaldribadisce la sua volontà di «mettere fine alla guerra orribile» in Ucraina . «Mi piacerebbe incontrare», ha affermato il presidente USA intervenendo in videoconferenza al World Economic Forum di Davos, assicurando che anche «l’Ucraina è pronta a un». La posizione della Russia: disponibilità al dialogo Nelle dichiarazioni di buone intenzioni la Russia non.