Tre clown in fuga e un attore nella fiaba dei "Tre porcellini"

Cosa può capitare se trescappati da un circo e un vecchiodi teatro decidono di raccontare la famosa storia de “I tre“? Basta cambiare i nasi rossi in musi rosa ed ecco che laprende forma, con un lupo pronto a pavoneggiarsi e treche danno vita a gag e situazioni divertenti. Lo spettacolo, che andrà in scena domenica al Binario Nova di via Giussani, è il nuovo appuntamento dedicato alle famiglie. Laoriginale è stata leggermente rivisitata in chiave circense, ma rimane invariato l’impianto tradizionale della storia. La particolarità di questo allestimento è il coinvolgimento emotivo del pubblico, invitato a interagire spontaneamente con i tre piccoli protagonisti nei loro differenti momenti di crescita. Lo spettacolo è accompagnato da musiche e canzoni originali.