Baritoday.it - TransumanzaLuoghi, reading teatrale sulla Puglia

Leggi su Baritoday.it

è una storia vera che si trasforma poi in viaggio dal Gargano al Salento per riscoprire l'anima della. Unscritto e recitato da Pasquale D'Attoma che si propone come indagine sul passato evoglia di vivere. In un caleidoscopio a parlare sono personaggi.