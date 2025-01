Firenzetoday.it - Tramvia, arrivano sui viali i lavori per la nuova linea

Una entra in servizio e l'altra vede iniziare i primi cantieri. Staffetta simbolica per lafiorentina che il 25 gennaio vedrà entrare in servizio la Vacs Fortezza-Libertà-San Marco e al contempo vedrà il via ai primi cantieri suidella3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli.