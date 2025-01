Terzotemponapoli.com - Tra il Napoli e Garnacho…E il nome nuovo per la difesa

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ile il dopo Kvara: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Garnacho non è troppo distante ma neanche troppo vicino: ballano un po’ di milioni, ma il club azzurro ritiene che la valutazione corretta sia quella già specificata nel corso dei due incontri e ritoccare ulteriormente non sarà facile. Il primoin lista è sempre quello di Alejandro Garnacho, l’argentino di 20 anni del Manchester United che anche ieri è stato oggetto di un incontro tra il ds azzurro e il collega inglese Matt Hargreav a Milano”. Tra Manchester e.Il secondo in poche ore: la distanza economica, però, resta. I parametri sono ritenuti ancora alti: ilha offerto 50 milioni di euro più bonus, mentre lo United vuole arrivare a 60 milioni tra una base fissa di almeno 55 milioni e i bonus.