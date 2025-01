Iltempo.it - Testaccio, studente 17enne accoltellato dopo una rissa a scuola

Unascoppiata ae finita nel sangue. Un ragazzo di 17 anni è statoquesto pomeriggio nel quartieredi Roma. È successo pocole 14, quando il ragazzo, di origine italiana, è stato colpito al collo da un'arma da taglio in piazza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e gli operatori sanitari, che hanno trasportato il giovane in codice rosso all'ospedale San Camillo, non in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, da una prima ricostruzione risulta che l'aggressione sia scaturita da un diverbio tra il ragazzo e un altrodi origine egiziana, il quale, supportato da un altro giovane, presumibilmente di origine tunisina, avrebbe poiil. I due, successivamente, si sarebbero dati alla fuga.