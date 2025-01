Fanpage.it - Terme in casa per stupire gli ospiti, la scoperta a Pompei: “Ora investire in scavi fuori la città”

L’insula 10 della Regio IX ha restituito un complesso termale e conviviale privato che ci racconta di un’éliteana tra bagni caldi e cene elettorali. Il direttore del Parco archeologico Zuchtriegel: “Lo scavo è in via di chiusura, ne abbiamo altri in corso o in programma, ma si continuerà ad esplorarelaantica, nel territorioano”.