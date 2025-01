Lapresse.it - Teatri patrimonio Unesco, le Marche regione capofila della candidatura

Leggi su Lapresse.it

Il “Sistema deicondominiali all’italiana nell’Italia centrale fra XVIII e XIX secolo” è ufficialmente candidato per l’iscrizione nella Lista delmondiale. La decisione è stata assunta nell’ambito di una riunione interministeriale, nell’attesa del rinnovo degli organiCommissione Nazionale Italiana per l’. “Un grande risultato frutto di un enorme lavoro portato avanti in questi anni per il quale ringrazio tutti coloro che si sono adoperati, principalmente gli uffici regionali, il MinisteroCultura e il Ministero per gli Affari Esteri – ha commentato il presidente, Francesco Acquaroli – Voglio in questa occasione ringraziare anche Giorgia Latini, già assessore regionale alla Cultura, che ha avviato questo dossier, e l’assessore Chiara Biondi per aver portato avanti il lavoro.