Noinotizie.it - Taranto, accusa: truffa del finto bancario, arrestato 48enne Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai:Idella Sezione Operativa della Compagnia dihannoun tarantino di 48 anni, presunto responsabile diaggravata e riciclaggio.Nella mattinata di ieri, un militare addetto alla Sezione Operativa della Compagniadi, libero dal servizio ed in abiti civili, nel mentre era all’interno dell’ufficio postale delle Poste Italiane di Castellaneta, ha riconosciuto il, che in quel momento, con fare sospetto, si apprestava a prelevare la somma in contanti di tremila euro.Movimento che non è passato inosservato al Carabiniere il quale lo ha aspettato fuori l’ufficio, ha richiesto la collaborazione dell’Arma di Castellaneta ed insieme ai colleghi intervenuti, dopo essersi qualificato, ha proceduto ad immediati accertamenti.