Trevisotoday.it - Tamponi rapidi per il Covid 19, assolti Roberto Rigoli e Patrizia Simionato

Leggi su Trevisotoday.it

Il dottore la dottoressa, al tempo dei fatti coordinatore delle microbiologie del Veneto e DG di Azienda Zero, sono stati“Perchè il fatto non sussiste” dal Giudice del Tribunale di Padova Laura Chillemi nel procedimento che li vedeva coinvolti per il.