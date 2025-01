Ilfattoquotidiano.it - Tamberi si ritira? L’enigmatica storia su Instagram: “Forse è giunto il momento…”

Gianmarcosta pensando al ritiro? L’atleta azzurro, campione olimpico nel salto in alto a Tokyo 2020, ha pubblicato un’enigmaticasul proprio profilonella giornata di ieri: “il momento di prendere quella decisione.”, ha scritto su uno sfondo completamente nero. Poche parole che però hanno già scatenato le indiscrezioni secondo cui il classe 1992 sarebbe prossimo ad annunciare il suo ritiro dal salto in alto, nonostante fosse stato lo stesso Gimbo, alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi, a rassicurare tutti dichiarando che avrebbe continuato a gareggiare.Va anche considerato che il marchigiano non ha mai nascosto il fatto che non ami particolarmente il suo sport. Lo scorso novembre, ospite a Belve, disse: “Se avessi giocato ancora a basket sarei stato meno orgoglioso, ma più felice.