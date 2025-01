Oasport.it - SWIM ZONE – Ludovico Viberti: l’Art-ista della rana!

Tutto in meno di un anno perBlu Art: la qualificazione ai Giochi di Parigi, la finale olimpica sfiorata, il biglietto per i Mondiali in corta di Budapest e la prima grande finale internazionale. Il torinese sta entrando nell’elitemondiale e non si vuole fermare. E’ lui l’ospitepuntata odierna diai microfoni di Aglaia Pezzato ed Enrico Spada