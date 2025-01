Ilgiorno.it - SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi giovedì 23 gennaio 2025

Leggi su Ilgiorno.it

Nuova estrazione die 10e23. Il concorso odierno mette in palio un montepremi di 62,5 milioni di euro in caso di sestina vincente. Nell’ultimo concorso di martedì 21nessuno ha centrato il “6” mentre un “5+1” da 556.616,97 euro è stato realizzato a Magherno, in provincia di Pavia. L’ultima sestina vincente risale invece al 14 ottobre 2024 quando a Riva del Garda un fortunato si è aggiudicato la straordinaria cifra di 89,2 milioni di euro con una giocata da tre euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare se avete vinto o meno nel nostro archivio storico delle estrazioni diQuoteSimbo10eLa sestina vincente: Numero Jolly: Numero Superstar: Quote punti 6 punti 5+1 punti 5 punti 4 punti 3 punti 2Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale Simbo10eNumero Oro: Numero Doppio Oro: