Lapresse.it - Strage di Southport, condannato a 52 anni il 18enne che uccise tre bambine

Almeno 52di carcere per Axel Rudakubana, ilinglese che a luglio 2024 ha ucciso tredi 6, 7 e 9in un attacco con coltello a, nelle vicinanze di Liverpool. Il giudice Julian Goose, che ha pronunciato la sentenza di condanna nei confronti del giovane, ha detto che Rudakubana “voleva provare a compiere un omicidio di massa di giovani ragazze innocenti e felici” e ha “ucciso selvaggiamente” in soli 15 minuti. Ha precisato che non poteva imporre l’ergastolo senza condizionale, perché Rudakabana aveva meno di 18al momento del crimine. Ildovrà quindi scontare almeno 52prima di essere preso in considerazione per la libertà vigilata ed “è probabile che non sarà mai rilasciato“, ha aggiunto Goose. “Pianificava di uccidere quanti più possibile”Durante la lettura della sentenza, il giudice Goose ha detto di essere convinto che da tempo “Rudakubana avesse pianificato di uccidere quanti più possibile“.